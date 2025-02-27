Богдан Богданович: «Думал, что окажусь в «Торонто» или «Новом Орлеане»
Богдан Богданович сказал, что до последнего момента не знал, куда его обменяют.
«За семь дней до обмена я знал, что сменю команду. Но я не знал, где в конечном итоге окажусь, я даже думал, что могу оказаться в «Торонто» или «Новом Орлеане».
Среди претендентов было около десяти команд. Это сложный период, когда ты не знаешь, где окажешься. Но я рад, что оказался в «Клипперс», я счастлив.
Мы все знаем друг друга в НБА, теперь у нас есть шанс играть вместе. Еще один вызов в жизни. Я доволен. Мне все нравится, следующий матч — дерби против «Лейкерс» через два дня», – сказал сербский защитник «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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