Богдан Богданович: «Думал, что окажусь в «Торонто» или «Новом Орлеане»

Богдан Богданович сказал, что до последнего момента не знал, куда его обменяют.

«За семь дней до обмена я знал, что сменю команду. Но я не знал, где в конечном итоге окажусь, я даже думал, что могу оказаться в «Торонто » или «Новом Орлеане ».

Среди претендентов было около десяти команд. Это сложный период, когда ты не знаешь, где окажешься. Но я рад, что оказался в «Клипперс», я счастлив.

Мы все знаем друг друга в НБА , теперь у нас есть шанс играть вместе. Еще один вызов в жизни. Я доволен. Мне все нравится, следующий матч — дерби против «Лейкерс» через два дня», – сказал сербский защитник «Клипперс ».