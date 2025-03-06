Кейд Каннингем о 20 штрафных Джеймса Хардена: «Во многом это связано с уважением со стороны судей»
Кейд Каннингем высказался о 20 штрафных бросках у Джеймса Хардена.
«Джеймс Харден – один из лучших скореров в игре один на один в истории лиги. Я с большим уважением отношусь к его умению набирать очки. Что касается разницы в количестве штрафных, во многом это связано с уважением со стороны судей. У него большой опыт, он уже давно в этой лиге. Я понимаю это и уважаю.
Мне трудно уважать то, что меня бьют и судьи не фиксируют фол. Все это видят. Судьи не считают это фолом, что еще сказать», – заявил разыгрывающий «Детройта».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Kanye East в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости