Кейд Каннингем о 20 штрафных Джеймса Хардена: «Во многом это связано с уважением со стороны судей»

Кейд Каннингем высказался о 20 штрафных бросках у Джеймса Хардена.

«Джеймс Харден – один из лучших скореров в игре один на один в истории лиги. Я с большим уважением отношусь к его умению набирать очки. Что касается разницы в количестве штрафных, во многом это связано с уважением со стороны судей. У него большой опыт, он уже давно в этой лиге. Я понимаю это и уважаю.

Мне трудно уважать то, что меня бьют и судьи не фиксируют фол. Все это видят. Судьи не считают это фолом, что еще сказать», – заявил разыгрывающий «Детройта ».