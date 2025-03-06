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Брайан Уиндхорст: «Сожалею, что в 2018 году не проголосовал за Леброна Джеймса при выборе MVP»

Брайан Уиндхорст сожалеет, что проголосовал за Хардена, а не за Леброна в 2018-м.

«У меня мало сожалений. Одно из моих сожалений – это то, что в сезоне-2017/18, в последнем сезоне Леброна Джеймса за «Кливленд», я не проголосовал за Леброна при выборе MVP.

Я воздал должное Джеймсу Хардену. Харден был признан MVP в том сезоне. Я проголосовал за него, и сожалею об этом. Чем дольше я думаю об этом, тем больше я понимаю, насколько хорош был Леброн в том сезоне», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Awful Announcing в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoДжеймс Харден
Брайан Уиндхорст
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