Брайан Уиндхорст: «Сожалею, что в 2018 году не проголосовал за Леброна Джеймса при выборе MVP»

Брайан Уиндхорст сожалеет, что проголосовал за Хардена, а не за Леброна в 2018-м.

«У меня мало сожалений. Одно из моих сожалений – это то, что в сезоне-2017/18, в последнем сезоне Леброна Джеймса за «Кливленд», я не проголосовал за Леброна при выборе MVP.

Я воздал должное Джеймсу Хардену . Харден был признан MVP в том сезоне. Я проголосовал за него, и сожалею об этом. Чем дольше я думаю об этом, тем больше я понимаю, насколько хорош был Леброн в том сезоне», – сказал инсайдер ESPN.