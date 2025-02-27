Патрик Беверли о тромбозе у Виктора Вембаньямы: «Это страшно»
Патрик Беверли высказался о тромбозе у Виктора Вембаньямы.
«Я не знаю точного названия этого заболевания, но мне сказали, что это похоже на то, что было у Криса Боша. Это страшно, не только для баскетбола, но и для Вемби.
Я думаю, что для Де’Аарона Фокса это хорошая возможность. Их главный игрок выбыл, посмотрим, чего Фокс сможет добиться с этой командой. Он хочет получить контракт, которого он заслуживает, и он попытается выиграть много матчей и вывести их в плей-офф», – сказал Беверли.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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