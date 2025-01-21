У Богдана Богдановича прервалась серия из 110 матчей с минимум одним точным 3-очковым
У Богдана Богдановича прервалась уникальная серия.
Свингмен «Атланты» набрал 1 очко при 0/4 из-за дуги в матче с «Нью-Йорком» (110:119).
Серб перед этим попадал как минимум один раз из-за дуги на протяжении 110 игр подряд. Эта серия стала пятой по продолжительности в истории НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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