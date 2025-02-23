Тим Хардуэй: «Марк Прайс был быстрым белым парнем»
Тим Хардуэй считает, что Марк Прайс был бы неудержим в современной НБА.
«Марк Прайс был опасным ублюдком. Сегодня его мало кто смог бы остановить. Марк Прайс был быстрым белым парнем. Он мог мгновенно остановиться и бросить через тебя, мог пройти сквозь дабл-тим, он умел отдавать передачи, он умел играть в эту игру.
Марк Прайс был опасным ублюдком. Род Стрикленд, еще один ублюдок. Кевин Джонсон, еще один ублюдок. В наше время было много опасных ублюдков», – сказал 5-кратный участник Матча всех звезд НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
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