Тим Хардуэй: «Марк Прайс был быстрым белым парнем»

Тим Хардуэй считает, что Марк Прайс был бы неудержим в современной НБА.

«Марк Прайс был опасным ублюдком. Сегодня его мало кто смог бы остановить. Марк Прайс был быстрым белым парнем. Он мог мгновенно остановиться и бросить через тебя, мог пройти сквозь дабл-тим, он умел отдавать передачи, он умел играть в эту игру.

Марк Прайс был опасным ублюдком. Род Стрикленд, еще один ублюдок. Кевин Джонсон , еще один ублюдок. В наше время было много опасных ублюдков», – сказал 5-кратный участник Матча всех звезд НБА .