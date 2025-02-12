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Костас Адетокумбо стал игроком «Мурсии»

Костас Адетокумбо присоединился к «Мурсии».

Испанский клуб объявил о подписании контракта с форвардом в специальном видеоролике с участием его брата, звезды НБА Янниса Адетокумбо.

Вчера Костас официально покинул греческий «Панатинаикос» по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне 27-летний игрок набирал в Евролиге 2,5 очка и 0,8 подбора в среднем за матч.

Пять лет назад за «Мурсию» выступал младший брат Костаса Алекс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Мурсии» в соцсети X
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