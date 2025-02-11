Эндрю Уиггинс об обмене: «Это НБА»

Эндрю Уиггинс высказался об обмене из «Голден Стэйт» в «Майами».

«Это НБА . Когда тебя обменивают в середине сезона, ты должен разобраться. Именно это я пытаюсь сделать.

У меня отличные партнеры по команде, отличный тренерский состав. Все были ко мне очень любезны, поэтому я очень рад. Мы не выиграли сегодня, но впереди еще много матчей», – сказал форвард «Майами ».

Уиггинс дебютировал за «Хит», набрав 11 очков в проигранном матче против «Селтикс».