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Эндрю Уиггинс об обмене: «Это НБА»

Эндрю Уиггинс высказался об обмене из «Голден Стэйт» в «Майами».

«Это НБА. Когда тебя обменивают в середине сезона, ты должен разобраться. Именно это я пытаюсь сделать.

У меня отличные партнеры по команде, отличный тренерский состав. Все были ко мне очень любезны, поэтому я очень рад. Мы не выиграли сегодня, но впереди еще много матчей», – сказал форвард «Майами».

Уиггинс дебютировал за «Хит», набрав 11 очков в проигранном матче против «Селтикс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Закари Вайнбергера в соцсети X
logoЭндрю Уиггинс
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