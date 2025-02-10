Кавай Ленард о встраивании в состав после травмы: «Не беспокоюсь, что наступаю кому-то на пятки»
Кавай Ленард рассказал об адаптации в «Клипперс» после травмы.
По словам звездного форварда, он не переживает, что может мешать кому-то из одноклубников.
«Нет, такого вообще нет. Я просто играю, ищу возможности, когда могу совершить свои броски, смотрю, когда могу сыграть агрессивно. У меня нет ощущения, что наступаю кому-то на пятки. Мы же не лидеры Западной конференции или что-то в этом роде», – считает Ленард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
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