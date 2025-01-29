«Отстой». Пол Джордж огорчен тем, что «Пэйсерс» ни разу не показывали трибьют-видео в его честь

Пол Джордж огорчен тем, что «Индиана» не показывала трибьют-видео в его честь.

«Мы как-то шутили с парнями, и они спросили, показывают ли «Пэйсерс» до сих пор трибьют-видео в мою честь, когда я приезжаю в Индиану. И я задумался: «Я ни разу не видел трибьют-видео с тех пор, как ушел из «Индианы», а это было восемь лет назад».

Это, знаете ли, отстой. Учитывая, как все произошло, они все еще держат обиду. Они не понимают, какие отличные сезоны у нас были, когда я был там», – сказал форвард «Филадельфии».

Джордж провел за «Индиану» первые семь сезонов карьеры (2010-2017).