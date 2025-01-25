Митч Джонсон: «Джеди Осман был очень полезен в «Сан-Антонио» в прошлом сезоне»
Митч Джонсон высказался об игре Джеди Османа за «Сперс» в прошлом сезоне.
«Джеди был очень полезен в прошлом сезоне. Этот парень подходил для роли, которая нам очень была нужна. Он обладал необходимым опытом и помог нам стабилизировать некоторые из наших пятерок.
Иногда в раздевалке он выступал в роли того, кто обладал хорошим опытом и видел много хороших матчей с игроками высокого уровня. Очень хороший парень», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сан-Антонио».
Турецкий форвард в нынешнем сезоне выступает за «Панатинаикос».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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