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Митч Джонсон: «Джеди Осман был очень полезен в «Сан-Антонио» в прошлом сезоне»

Митч Джонсон высказался об игре Джеди Османа за «Сперс» в прошлом сезоне.

«Джеди был очень полезен в прошлом сезоне. Этот парень подходил для роли, которая нам очень была нужна. Он обладал необходимым опытом и помог нам стабилизировать некоторые из наших пятерок.

Иногда в раздевалке он выступал в роли того, кто обладал хорошим опытом и видел много хороших матчей с игроками высокого уровня. Очень хороший парень», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сан-Антонио».

Турецкий форвард в нынешнем сезоне выступает за «Панатинаикос».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoСан-Антонио
logoНБА
Митч Джонсон
logoПанатинаикос
logoДжеди Осман
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