Андрей Кириленко: «РФБ приняла во внимание требования по подготовке плана по соревнованиям на несколько лет вперед»

РФБ готова максимально быстро отреагировать на запросы главы министерства спорта.

Об этом заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев поручил российским спортивным федерациям до конца первого квартала 2025 года подготовить план по проведению чемпионатов мира и других международных турниров на территории России.

«Российская федерация баскетбола готова максимально быстро отреагировать на запросы главы министерства спорта и Олимпийского комитета России. В рамках встречи мы приняли во внимание все требования и нюансы для составления сводного плана по соревнованиям на несколько лет вперед.

Вся информация, необходимая для этого, у нас имеется, — как и понимание, что сборные команды России обязательно вернутся на международную арену. Сделаем все, чтобы оперативно предоставить свои наработки и скоординировать работу для подготовки к будущим турнирам», — сказал Кириленко.