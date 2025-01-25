Андрей Кириленко: «РФБ приняла во внимание требования по подготовке плана по соревнованиям на несколько лет вперед»
Об этом заявил президент РФБ Андрей Кириленко.
Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев поручил российским спортивным федерациям до конца первого квартала 2025 года подготовить план по проведению чемпионатов мира и других международных турниров на территории России.
«Российская федерация баскетбола готова максимально быстро отреагировать на запросы главы министерства спорта и Олимпийского комитета России. В рамках встречи мы приняли во внимание все требования и нюансы для составления сводного плана по соревнованиям на несколько лет вперед.
Вся информация, необходимая для этого, у нас имеется, — как и понимание, что сборные команды России обязательно вернутся на международную арену. Сделаем все, чтобы оперативно предоставить свои наработки и скоординировать работу для подготовки к будущим турнирам», — сказал Кириленко.
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