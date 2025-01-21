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Сергей Моня: «Важно, чтобы у юных ребят вновь появилась возможность участвовать в международных соревнованиях»

Сергей Моня прокомментировал назначение в РФБ.

Легендарный баскетболист возглавил департамент национальных и резервных сборных команд.

«Андрей Геннадьевич [Кириленко] принял самое непосредственное участие в моем назначении. Мы много общались после того, как я завершил карьеру игрока, он всегда проявлял интерес. Говорил, что, если будет желание работать со сборными, всегда готов принять меня в дружную семью РФБ. Огромное спасибо ему за доверие.

После окончания карьеры я хотел отдохнуть – в прямом и переносном смысле. За долгие годы накопилось много дел, хотелось немного отдохнуть от баскетбола, съездить туда, где никогда не был, провести время с семьей. Как говорится, отдохнуть душой и телом, разгрузить голову и не жить по расписанию. Но силы остались, любовь к баскетболу – тоже. Очень рад, что остаюсь в любимом виде спорта и буду работать со знакомыми мне людьми.

Меня всегда привлекала работа с молодыми игроками. Следить за тем, как они прогрессируют. Вспоминаю, как сам был молодым: нам очень была нужна поддержка. Важно, чтобы у юных ребят вновь появилась возможность участвовать в международных соревнованиях. Помню, как мы с нетерпением ждали эти выезды, игры с зарубежными командами. Очень хотелось бы, чтобы весь российский спорт поскорее вернулся на международный уровень», – сказал Моня.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
logoАндрей Кириленко
logoСергей Моня
logoРФБ
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