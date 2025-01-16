Шакил О′Нил: «Мне бы хотелось, чтобы «Кэвс» обыграли «Бостон» в финале Восточной конференции и, возможно, стали чемпионами»

Шакил О′Нил признался, что желает победы «Кливленду» в этом сезоне.

«Когда я смотрю на «Кавальерс», я вижу, что они играют как единое целое. Если они продолжат в том же духе и продолжат также двигать мяч, мне бы хотелось, чтобы они обыграли «Бостон » в финале Восточной конференции и, возможно, стали чемпионами», – сказал эксперт TNT.