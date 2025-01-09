Лу Уильямс о распределении нагрузки: «Многие решения принимаются без участия игроков»
Лу Уильямс заявил, что решения о распределении нагрузки принимаются без игроков.
«Для меня это темный лес, потому что многие из этих решений иногда принимаются без игрока. Это идет сверху, это идет от тренерского штаба. Многие из этих решений принимаются еще до того, как игрок подключается к процессу принятия решений.
Поэтому, когда игроку сообщают, что он пропустит тот или иной матч, таков план, и когда это становится известно общественности, игроку приходится разбираться с последствиями», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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