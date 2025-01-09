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«Я усвоил очень ценный урок». Жоаким Ноа рассказал, как трэш-ток Кевина Гарнетта изменил его карьеру

Жоаким Ноа рассказал, как трэш-ток Кевина Гарнетта изменил его карьеру.

«Чтобы вы понимали, кем он был для меня – его постер висел у меня в комнате. Я смотрел на этого парня с восхищением.

Это был мой дебютный сезон, до конца матча оставалось около 10 секунд, мы сильно проигрывали. Я помню, как сказал ему: «Йоу, знаешь, я очень тебя уважаю». Мне просто хотелось сказать, что-то скромное и уважительное. А он такой: «Эй, с кем ты, черт возьми, разговариваешь, новичок?» Я такой: «Вот черт». Я был в шоке.

Этот момент изменил мою карьеру. Я усвоил очень ценный урок. Я решил, что больше никогда никто не будет так неуважительно ко мне относиться. Он заставил меня работать летом. Я не думал ни о чем другом, кроме как об игре против него», – рассказал бывший центровой «Чикаго».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Out The Mud Podcast
logoЖоаким Ноа
logoКевин Гарнетт
logoНБА
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