Дрэймонд Грин: «Не люблю играть на позиции центрового, но люблю побеждать»
Дрэймонд Грин признался, что вынужден играть на позиции центрового ради побед.
«Мы должны делать все необходимое, чтобы выигрывать матчи, как бы это ни выглядело.
Когда начинался сезон, признаюсь честно, я не собирался часто играть центрового, это тяжело. Но это работало. А когда не работает, нужно смотреть, что работает. Как я сказал, я не люблю играть центрового весь матч, но я люблю побеждать.
Я люблю побеждать, а что еще важнее, я ненавижу проигрывать. Я сказал ребятам, что нас всех обменяют, так что нам лучше выиграть несколько матчей», – пошутил форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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