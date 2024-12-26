Джейсон Тейтум о спаде «Бостона»: «Мы должны взять себя в руки и стать лучше»
Джейсон Тейтум высказался о спаде в игре «Селтикс».
«Мы должны взять на себя ответственность. Мы должны признать, что делали что-то не так уж и хорошо. Мы должны посмотреть в зеркало и взять себя в руки. Мы просто должны стать лучше.
Мы полностью верим в себя и в то, на что мы способны, когда мы полностью сконцентрированы. Мы делали это неоднократно. У нас были некоторые провалы, и мы просто должны вернуться на правильный путь», – сказал форвард «Бостона».
«Селтикс» проиграли «Сиксерс» в рождественском матче со счетом 114:118.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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