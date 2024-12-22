Майк Буденхольцер: «Кевин Дюрэнт хочет обучаться, и мне нравится быть его тренером»

Майк Буденхольцер отметил профессионализм Кевина Дюрэнта.

«Во время матчей случается разное, и он лучший. Он профессионал, он очень понятливый. Если у вас нет хотя бы нескольких таких игроков, то, вероятно, с вашей командой что-то не так.

Он хочет обучаться, и мне нравится быть его тренером», – сказал главный тренер «Финикса ».