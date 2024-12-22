0

Майк Буденхольцер: «Кевин Дюрэнт хочет обучаться, и мне нравится быть его тренером»

Майк Буденхольцер отметил профессионализм Кевина Дюрэнта.

«Во время матчей случается разное, и он лучший. Он профессионал, он очень понятливый. Если у вас нет хотя бы нескольких таких игроков, то, вероятно, с вашей командой что-то не так.

Он хочет обучаться, и мне нравится быть его тренером», – сказал главный тренер «Финикса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джеральда Бурге в соцсети Bluesky
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoМайк Буденхольцер
logoФиникс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (28+13) в победной игре против «Финикса»
3сегодня, 06:59Видео
Кевин Дюрэнт об Эй Джей Дибанце: «У него подходящее тело, чтобы стать профессионалом с 20-летней карьерой в лиге»
120 декабря, 20:38
«Травмы мешают красоте баскетбола». Девин Букер не смог закончить матч против «Индианы»
220 декабря, 19:02
Кевин Дюрэнт: «Потери заразительны. Команда ориентируется на меня»
120 декабря, 18:51
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-15» и взял верх над ЦСКА, «Зенит» встречается с «Уралмашем»
183 минуты назадLive
Виктор Вембаньяма превзошел рекорд Дэвида Робинсона по количеству матчей подряд как минимум с одним блок-шотом
5 минут назад
В сети появилось фото Глена Дэвиса из тюрьмы
215 минут назадФото
Брэдли Бил про слухи об обмене: «Пока кто-нибудь из «Санз» не поговорит со мной, это всего лишь слухи»
422 минуты назад
Брэндин Подземски получил технический за то, что указал судье на пролитые на паркет напитки
132 минуты назадВидео
Джеймс Харден обошел Тима Данкана и поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
56 минут назад
Леброн Джеймс: «Можно побеждать защитой. Даже когда ничего не попадаем»
сегодня, 12:18
Эван Мобли и Джейлен Джонсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 11:15Видео
Болл-бой «Пеликанс» получил техническое замечание за попытку протереть паркет во время ввода мяча со стороны «Никс»
5сегодня, 10:58Видео
Руи Хатимура о победном подборе: «Делаю это весь год. Хотел исправиться за промах из угла»
сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Офер Яннай может отказаться от своих проектов, связанных с «Хапоэлем Тель-Авив»
сегодня, 11:59
Тревион Уильямс близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
2сегодня, 11:32
Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет «Спартак Суботица», «Будучность» сыграет с КРКА
сегодня, 08:20
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Марусси», «Панатинаикос» примет «Арис»
сегодня, 08:12
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Парижем», «Нанси» встретится с «Бурком»
сегодня, 08:07
Чемпионат Италии. «Венеция» – «Брешия», «Тренто» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 07:59
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Бахчешехир» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 07:52
ACB. «Бреоган» победил «Жирону», «Тенерифе» был сильнее «Мурсии»
вчера, 22:22
Чемпионат Франции. «Нантер» проиграл «Шоле», «Монако» в гостях одолел «Лимож» и другие результаты
вчера, 21:33
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Кремоны»
вчера, 21:30
Рекомендуем