Майк Буденхольцер: «Кевин Дюрэнт хочет обучаться, и мне нравится быть его тренером»
Майк Буденхольцер отметил профессионализм Кевина Дюрэнта.
«Во время матчей случается разное, и он лучший. Он профессионал, он очень понятливый. Если у вас нет хотя бы нескольких таких игроков, то, вероятно, с вашей командой что-то не так.
Он хочет обучаться, и мне нравится быть его тренером», – сказал главный тренер «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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