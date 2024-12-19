Энтони Дэвис о новом формате Матча всех звезд: «Не очень нравится, но посмотрим, как пройдет в этом сезоне»

Энтони Дэвис не в восторге от нового формата Матча всех звезд.

«Не знаю. Мне не очень нравится. Посмотрим, как пройдет в этом сезоне, и изменят ли они его или нет.

Думаю, они могут вернуться к формату Восток против Запада, но четыре команды и несколько матчей — не думаю, что многим игрокам это понравится. Но посмотрим», – сказал центровой «Лейкерс».