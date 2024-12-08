«Представьте себе эту неприступную оборону в «Гардене». Метта Уолд Пис считает, что должен был быть выбран на драфте «Нью-Йорком»

Метта Уолд Пис посетил ежегодную встречу бывших игроков «Нью-Йорка».

На мероприятии присутствовали такие легенды «Никс», как Эрл Монро, Уолт Фрэйзер, Бернард Кинг, Патрик Юинг, Джон Старкс и Лэтрелл Сприуэлл.

После субботнего ужина с легендами Уолд Пис опубликовал пост, в котором выразил признательность за приглашение на встречу и заявил, что «Никс» должны были выбрать его на драфте.

«Я так счастлив. Драфт 1999 года официально отменен. Я спокоен. Спасибо, «Никс». Как парень из Нью-Йорка , у которого более 30 чемпионских титулов. Не буду вдаваться в подробности. Но я бетонный. Да. Я должен был стать игроком «Никс». 1000%. Представьте себе эту неприступную оборону в «Гардене», – написал бывший игрок НБА в соцсети.

Уолд Пис провел за «Никс» один сезон под конец карьеры (2013/14).