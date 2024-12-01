Стефон Марбери об Аллене Айверсоне: «Никогда не видел ничего подобного»

Стефон Марбери поделился воспоминаниями об игре Аллена Айверсона.

«Есть ли на Земле кто-то лучше него, кто играл в баскетбол с таким ростом и ниже? Я никогда не видел. Я никогда не видел ничего подобного.

Я с удовольствием наблюдал за всеми игроками с нашего драфта, но я думаю, что Аллен и Кобе — это два парня, за которыми можно было буквально наблюдать, как за баскетбольным матчем.

Аллен не был одним из тех сильных парней. Когда вы сталкивались с ним, вы понимали, что он не силен, но потом, когда он начинал нападать, становилось ясно, как работает криптонит. Он получал энергию и превращался в огромного монстра», – рассказал двукратный участник Матча всех звезд.