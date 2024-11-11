Майкл Портер стал автором победного попадания в матче с «Далласом»

«Денвер» вырвал победу у «Далласа» – 122:120.

Форвард «Наггетс» Майкл Портер стал автором победного попадания на последних секундах.

На счету Портера 17 очков и 7 подборов при 6 из 11 с игры.

У «Денвера» серия из пяти побед и 7-3 в таблице.