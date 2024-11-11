Майкл Портер стал автором победного попадания в матче с «Далласом»
«Денвер» вырвал победу у «Далласа» – 122:120.
Форвард «Наггетс» Майкл Портер стал автором победного попадания на последних секундах.
На счету Портера 17 очков и 7 подборов при 6 из 11 с игры.
У «Денвера» серия из пяти побед и 7-3 в таблице.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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