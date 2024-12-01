Джеймс Уорти: «Современная НБА немного мягкая»

Джеймс Уорти объяснил, чем современная НБА отличается от той, в которой он играл.

«Это другая игра.

Я не хочу сказать, что она мягче, но она немного мягкая. Она немного мягкая, но я не говорю, что игроки мягкие. Я не хочу так говорить, потому что есть некоторые жесткие игроки», – сказал трехкратный чемпион НБА и член Зала славы.