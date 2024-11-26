«Он продолжал стремиться к знаниям». Джеймс Уорти рассказал о встрече с Кобе Брайантом в зале в 2015 году

Джеймс Уорти рассказал, как Кобе Брайант пригласил его в зал в 2015 году.

«Однажды мне позвонил бывший тренер по физподготовке «Лейкерс » Гэри Витти и сказал: «Кобе хочет встретиться с тобой в зале в 9.30». Тогда Кобе не особо тренировался, он восстанавливался после травмы, но играл. Я подумал: «Что я не так сказал?» Я не спал всю ночь. Мы пришли в зал. Он стал немного медленнее, но все еще стремился к знаниям, а это был его 19-й сезон.

Он сказал: «Отец приносил мне видеокассеты, когда был в Италии. Я увидел этот финт и пытался его повторить». Это было простое обманное движение с дроп-степом. Он больше не мог обыгрывать при помощи скорости, поэтому пытался упростить игру. Я сказал: «Засранец, я видел, как ты делаешь все, что делал я, чего ты хочешь?»

19 лет в НБА, и он продолжал стремиться к знаниям», – рассказал трехкратный чемпион НБА .