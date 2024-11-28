«В его игре нет дыр». Иман Шамперт советует молодым игрокам учиться у Дрю Холидэя

Иман Шамперт заявил, что Дрю Холидэй делает все, что должен делать игрок.

«Если вы хотите посмотреть на мастеровитого баскетболиста, просто посмотрите на Дрю Холидэя . В его игре нет дыр.

Он не будет праздновать попадание. Он забросит мяч, быстро рванет назад и вернется в защиту. Они выстроят защитную стену. И он будет взаимодействовать с партнерами. Он делает все, что должен делать игрок», – сказал чемпион НБА 2016 года.