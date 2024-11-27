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Мишко Ражнатович: «Если Евролига ограничит зарплаты, игроки будут уходить в другие лиги»

Мишко Ражнатович высказался против потолка зарплат в европейском баскетболе.

«В НБА есть потолок зарплат, в футбольных лигах и УЕФА есть финансовый фэйр-плей, в Евролиге хотят сделать то же самое, но они не понимают, что это не одно и то же. Игроки в НБА находятся на высшем уровне соревнований, им некуда идти. В футболе то же самое. Если Евролига ограничит зарплаты, игроки будут уходить в другие лиги. Япония растет, Китай может вернуться, Австралия... В чем причина снижения зарплат игроков? Я не понимаю, что мы от этого получим.

Конкуренция, даже без потолка зарплат, очень равная. Все команды более или менее равны, и никто не знает, кто победит. Это не значит, что команда, которая тратит 50 миллионов, автоматически становится лучшей, а та, которая зарабатывает пять миллионов, плохая. Я против этого правила, и я думаю, что в будущем это будет иметь негативные последствия.

Это нелогично, потому что команды Евролиги, вероятно, будут больше зарабатывать. Сейчас Евролига не так много зарабатывает  из-за контракта, подписанного с IMG девять лет назад, но к 2026 году они ожидают гораздо лучших контрактов, и интерес к Евролиге растет. Все ожидают гораздо больше денег. Таким образом, у клубов будет больше денег, но им не разрешат тратить их на игроков из-за финансовых ограничений или штрафов, если они потратят больше денег. Я не политик и не специалист в этом, но судя по тому, что я слышу от игроков, эта идея никому не нравится», — сказал известный баскетбольный агент. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Skweek
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Мишко Ражнатович
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