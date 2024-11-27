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Владислав Коновалов: «Для всех игроков и тренеров «Самары» принципы честного спорта – самые важные»

Владислав Коновалов заявил о приверженности «Самары» принципам честной игры.

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов поддержал инициативу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и заявил о приверженности игроков и тренеров клуба принципам честной игры, отметив, что игроки являются примером для юных спортсменов.

«Для всех игроков и тренеров баскетбольного клуба «Самара» принципы честного спорта – самые важные. Мы стремимся к победам, к высоким результатам и работаем для этого на тренировках, отдаем все силы в играх.

У баскетбольного клуба «Самара» тысячи болельщиков, наши игроки являются примером для юных спортсменов. Сила в правде, мы за чистый спорт», – заявил Владислав Коновалов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Самары»
logoСамара
logoВладислав Коновалов
Вячеслав Федорищев
logoЕдиная лига ВТБ
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