Владислав Коновалов: «Для всех игроков и тренеров «Самары» принципы честного спорта – самые важные»
Владислав Коновалов заявил о приверженности «Самары» принципам честной игры.
Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов поддержал инициативу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и заявил о приверженности игроков и тренеров клуба принципам честной игры, отметив, что игроки являются примером для юных спортсменов.
«Для всех игроков и тренеров баскетбольного клуба «Самара» принципы честного спорта – самые важные. Мы стремимся к победам, к высоким результатам и работаем для этого на тренировках, отдаем все силы в играх.
У баскетбольного клуба «Самара» тысячи болельщиков, наши игроки являются примером для юных спортсменов. Сила в правде, мы за чистый спорт», – заявил Владислав Коновалов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Самары»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости