«Это мой дом». Санти Альдама надеется остаться в «Мемфисе»

Санти Альдама надеется подписать новый контракт с «Мемфисом».

«То, что по окончании сезона я стану свободным агентом, может быть палкой о двух концах. Это может как стать дополнительной мотивацией играть лучше, так и затянуть в эгоистическую спираль.

У меня нет уверенности, что я буду в «Мемфисе» в следующем сезоне. Но я хочу остаться, потому что «Мемфис » – мой дом. Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и я надеюсь, что они продлятся еще много лет», – сказал испанский форвард «Гризлис».