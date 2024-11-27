«Это мой дом». Санти Альдама надеется остаться в «Мемфисе»
Санти Альдама надеется подписать новый контракт с «Мемфисом».
«То, что по окончании сезона я стану свободным агентом, может быть палкой о двух концах. Это может как стать дополнительной мотивацией играть лучше, так и затянуть в эгоистическую спираль.
У меня нет уверенности, что я буду в «Мемфисе» в следующем сезоне. Но я хочу остаться, потому что «Мемфис» – мой дом. Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и я надеюсь, что они продлятся еще много лет», – сказал испанский форвард «Гризлис».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости