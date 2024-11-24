Андрей Кириленко: «Я бы очень хотел побывать в Северной Африке»
Андрей Кириленко мечтает посетить страны Северной Африки.
«Я бы очень хотел побывать в Северной Африке, увидеть Ливию, Тунис, Египет, Марокко.
Мне бы очень хотелось проехать по этим странам, увидеть их историческую составляющую, посмотреть Карфаген и другие достопримечательности. Это моя мечта», – признался президент РФБ.
В воскресенье сборная России выиграла товарищеский турнир с участием команд Ливии и Туниса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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