1

Андрей Кириленко: «Я бы очень хотел побывать в Северной Африке»

Андрей Кириленко мечтает посетить страны Северной Африки.

«Я бы очень хотел побывать в Северной Африке, увидеть Ливию, Тунис, Египет, Марокко.

Мне бы очень хотелось проехать по этим странам, увидеть их историческую составляющую, посмотреть Карфаген и другие достопримечательности. Это моя мечта», – признался президент РФБ.

В воскресенье сборная России выиграла товарищеский турнир с участием команд Ливии и Туниса.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoАндрей Кириленко
logoРФБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
сегодня, 15:49
Андрей Кириленко о сборной: «Ребята талантливые, умеющие играть, но в какой‑то момент теряются и не проявляется лидер»
вчера, 19:03
Андрей Кириленко: «Сборная России сделала много ошибок в матче против Туниса»
1вчера, 18:06
Андрей Кириленко: «Так же, как и футбольная федерация, выбираем тех соперников, кто готов играть»
вчера, 13:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евробаскет-2025. Литва играет с Северной Македонией, Греция принимает Великобританию и другие матчи
1сегодня, 17:04Live
Грант Уильямс выбыл до конца сезона из-за разрыва связки
225 минут назад
Инсайдер Йован Буха: «Думаю, что «Лейкерс» предложат за Йонаса Валанчюнаса Гэйба Винсента и пик первого раунда»
330 минут назад
Купер Флэгг – единственный игрок 1-го дивизиона NCAA, который лидирует в команде по всем основным показателям
44 минуты назад
НБА. «Бостон» примет «Миннесоту», «Майами» сыграет с «Далласом» и другие матчи
3сегодня, 17:05
Антон Астапкович – MVP Кубка Дружбы
сегодня, 16:00Фото
Пол Пирс: «Джеймс Харден прошел путь от одного из лучших скореров в истории до одного из лучших распасовщиков»
8сегодня, 15:42
Кевин Гарнетт: «Далтон Кнехт – новичок года»
7сегодня, 14:54
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России разгромила команду Ливии и выиграла товарищеский турнир
15сегодня, 14:45
Зайон Уильямсон прекратил сотрудничество с агентством CAA, потому что хочет перейти в «Нью-Йорк»
21сегодня, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Моня: «Нам сейчас не так важно, с кем играть, главное играть»
53 минуты назад
Кармело Энтони о решении сына выступать за Сиракьюз: «Это особый момент, я могу прослезиться»
сегодня, 17:44
Зоран Лукич: «Российские игроки получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема»
сегодня, 17:32
«Это намного больше моего ограничения». Виктор Вембаньяма удивился, что сыграл 35 минут в матче против «Голден Стэйт»
1сегодня, 17:27
Инсайдер Джейк Фишер: «Йонас Валанчюнас определенно доступен для обмена»
сегодня, 16:59
Александр Хоменко о Кубке Дружбы: «Главной задачей было поиграть и вспомнить то, что было летом»
сегодня, 16:51
Андрей Мартюк о сборной России: «Дайте нам чуть больше времени и тренировок – и мы будем на высоте»
сегодня, 16:34
Андрей Кириленко о Кубке Дружбы: «Итоги турнира и отзывы – очень позитивные. Для нас любой соперник сейчас важен»
сегодня, 15:49
Михаил Дулкай о Егоре Демине: «Российский игрок входит в Топ-10 драфта — это супер»
сегодня, 14:24
Брюс Браун болельщикам, которые усомнились в его желании играть за «Торонто»: «Я хочу играть здесь, в прошлом сезоне я играл на одной ноге»
сегодня, 14:18