Андрей Кириленко: «Я бы очень хотел побывать в Северной Африке»

Андрей Кириленко мечтает посетить страны Северной Африки.

«Я бы очень хотел побывать в Северной Африке, увидеть Ливию, Тунис, Египет, Марокко.

Мне бы очень хотелось проехать по этим странам, увидеть их историческую составляющую, посмотреть Карфаген и другие достопримечательности. Это моя мечта», – признался президент РФБ.

В воскресенье сборная России выиграла товарищеский турнир с участием команд Ливии и Туниса.