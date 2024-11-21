Клэй Томпсон: «Мне все равно, сколько бросков я совершу, я хочу быть максимально эффективным»

Клэй Томпсон высказался о низком проценте реализации бросков.

«Мне все равно, сколько бросков я совершу, я просто хочу быть максимально эффективным.

В будущем меня ждут очень важные матчи. Я это чувствую», – заявил атакующий защитник «Далласа » после победного матча с «Новым Орлеаном».

Томпсон завершил встречу с 19 очками, реализовав 6 из 15 с игры. В предыдущем матче против «Оклахомы» Клэй реализовал 1 из 11.