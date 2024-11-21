«Юта» отчислит Джейсона Престона
«Юта» расстанется с Джейсоном Престоном.
«Джаз» отчислит разыгрывающего защитника (25 лет, 191 см), чтобы подписать двусторонний контракт с Дэвидом Джонсом.
У Престона также был двусторонний контракт. Он сыграл в семи матчах за «Юту» и сделал 10 трипл-даблов в G-лиге в прошлом сезоне.
Престон выбыл из строя с растяжением икроножной мышцы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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