«Юта» отчислит Джейсона Престона

«Юта» расстанется с Джейсоном Престоном.

«Джаз» отчислит разыгрывающего защитника (25 лет, 191 см), чтобы подписать двусторонний контракт с Дэвидом Джонсом.

У Престона также был двусторонний контракт. Он сыграл в семи матчах за «Юту» и сделал 10 трипл-даблов в G-лиге в прошлом сезоне.

Престон выбыл из строя с растяжением икроножной мышцы.