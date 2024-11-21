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«Юта» отчислит Джейсона Престона

«Юта» расстанется с Джейсоном Престоном.

«Джаз» отчислит разыгрывающего защитника (25 лет, 191 см), чтобы подписать двусторонний контракт с Дэвидом Джонсом.

У Престона также был двусторонний контракт. Он сыграл в семи матчах за «Юту» и сделал 10 трипл-даблов в G-лиге в прошлом сезоне.

Престон выбыл из строя с растяжением икроножной мышцы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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