«Взял 12-й номер, потому что хотел быть 21-м наоборот». Дуайт Ховард признался, что является поклонником Кевина Гарнетта

Дуайт Ховард признался Кевину Гарнетту, что является его поклонником.

«Ты мой любимый игрок всех времен.

Ты вдохновил меня играть в баскетбол. Ты вдохновил меня на то, чтобы захотеть стать крутым, злым баскетболистом, но в то же время получать удовольствие.

Вот почему я взял 12-й номер – я хотел быть 21-м номером наоборот. Я не мог быть таким злым на площадке, как ты», – сказал бывший игрок НБА .