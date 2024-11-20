«Взял 12-й номер, потому что хотел быть 21-м наоборот». Дуайт Ховард признался, что является поклонником Кевина Гарнетта
Дуайт Ховард признался Кевину Гарнетту, что является его поклонником.
«Ты мой любимый игрок всех времен.
Ты вдохновил меня играть в баскетбол. Ты вдохновил меня на то, чтобы захотеть стать крутым, злым баскетболистом, но в то же время получать удовольствие.
Вот почему я взял 12-й номер – я хотел быть 21-м номером наоборот. Я не мог быть таким злым на площадке, как ты», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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