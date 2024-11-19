«Он понимал, насколько важно для болельщиков увидеть его игру». Стэйси Кинг рассказал, что Майкл Джордан не пропускал матчи, даже в предсезонке

Стэйси Кинг рассказал, что Майкл Джордан никогда не пропускал матчи.

«Я всегда буду за игроков, но думаю, что владельцам клубов нужно начать немного закручивать гайки.

Если я плачу тебе 30 миллионов долларов, а ты не можешь играть... Если ты травмирован, это одно. Знаете, Лонзо Болл, колено, запястье или что-то еще — у тебя есть законная травма, ладно, тебе нужно отсидеться, тебе нужно отдохнуть, мы будем делать так, как скажет врач.

Но ты не играешь, потому что устал? Подумай о человеке, который работает по 40-50 часов в неделю. Ты думаешь, он не устал?

Представьте, что у человека нет возможности ходить на матчи НБА. У него появился один день, один шанс сходить на матч и привести семью из четырех человек. Ему, вероятно, придется потратить две зарплаты, чтобы отвести детей на матч НБА , а Леброн Джеймс не играет? Это его единственный шанс увидеть Леброна Джеймса .

Я играл с величайшим игроком на планете, и он понимал, насколько важно для болельщиков увидеть его игру, независимо от ситуации.

В предсезонке мы играли в Омахе, штат Небраска, и Майкл мог отсидеться и не играть, если бы захотел. Зачем играть в Омахе? Он мог не играть. Но Майкл всегда играл не менее трех четвертей в каждом предсезонном матче. Он не пропускал ни одного матча», – рассказал трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго ».