«100 млн изменят жизнь навсегда». Чендлер Парсонс предпочел бы 100 млн долларов чемпионскому перстню
Чендлер Парсонс предпочел бы 100 млн долларов вместо чемпионского перстня.
«Что бы я выбрал, 100 миллионов долларов или один чемпионский перстень?
Перстень – это круто на один год, потом кто-то другой выигрывает очередной перстень, и ты просто один из многих. А 100 миллионов долларов изменят жизнь навсегда», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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