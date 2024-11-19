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«100 млн изменят жизнь навсегда». Чендлер Парсонс предпочел бы 100 млн долларов чемпионскому перстню

Чендлер Парсонс предпочел бы 100 млн долларов вместо чемпионского перстня.

«Что бы я выбрал, 100 миллионов долларов или один чемпионский перстень?

Перстень – это круто на один год, потом кто-то другой выигрывает очередной перстень, и ты просто один из многих. А 100 миллионов долларов  изменят жизнь навсегда», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoЧендлер Парсонс
logoНБА
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