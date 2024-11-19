«100 млн изменят жизнь навсегда». Чендлер Парсонс предпочел бы 100 млн долларов чемпионскому перстню

Чендлер Парсонс предпочел бы 100 млн долларов вместо чемпионского перстня.

«Что бы я выбрал, 100 миллионов долларов или один чемпионский перстень?

Перстень – это круто на один год, потом кто-то другой выигрывает очередной перстень, и ты просто один из многих. А 100 миллионов долларов изменят жизнь навсегда», – сказал бывший игрок НБА .