Зак Рэндолф о противостоянии с Блэйком Гриффином: «Это было личное»

Зак Рэндолф рассказал о своем противостоянии с Блэйком Гриффином.

«Черт возьми, играть против Блэйка было весело. Вы знаете меня и Блэйка, мы играли на одной позиции.

Я был в «Клипперс » до того, как в 2009 году меня обменяли в «Мемфис », так что он пришел на мое место. Не то чтобы это было очень личное, но это было личное», – рассказал бывший игрок НБА в подкасте Out The Mud.