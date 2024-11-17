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Зак Рэндолф о противостоянии с Блэйком Гриффином: «Это было личное»

Зак Рэндолф рассказал о своем противостоянии с Блэйком Гриффином.

«Черт возьми, играть против Блэйка было весело. Вы знаете меня и Блэйка, мы играли на одной позиции.

Я был в «Клипперс» до того, как в 2009 году меня обменяли в «Мемфис», так что он пришел на мое место. Не то чтобы это было очень личное, но это было личное», – рассказал бывший игрок НБА в подкасте Out The Mud.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Out The Mud Podcast
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logoМемфис
logoЗак Рэндолф
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logoБлэйк Гриффин
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