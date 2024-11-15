Рик Брансон о перепалке с Донте Дивинченцо: «Ситуацию раздули. Мы все уладили на следующий день»

Рик Брансон рассказал о перепалке с Донте Дивинченцо.

Ассистент «Никс» стал гостем подкаста своего сына Джейлена Брансона и рассказал о том, что произошло в «Мэдисон Сквер Гарден» после предсезонного матча с «Вулвз».

Защитник тогда впервые сыграл против «Нью-Йорка » после обмена в «Миннесоту», который состоялся за две недели до игры. После завершения встречи Дивинченцо и Брансон что-то высказали друг другу.

«Не секрет, что он как член семьи. Ситуацию раздули. Я мог бы справиться лучше, но я знаю вас всех, знаю его, знаю Микэла, Джоша и, конечно, Джейлена. Знаю, кто вы такие и откуда вы. Просто хотел убедиться, что вы все ведете себя соответствующим образом, но, как оказалось, мы, включая меня, вели себя неправильно.

Но все позади. Мы поговорили на следующий день, сейчас все хорошо», – заявил Рик Брансон.