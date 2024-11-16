Президент «Партизана»: «Выйдем из этого кризиса сильнее, чем были, когда вошли в него»
Остоя Мияйлович уверен, что «Партизан» выйдет из нынешнего кризиса.
«Я знаю, что результаты не очень хорошие, что касается Евролиги. Нам остается только доверять тренеру и игрокам. Когда дела идут плохо, подозревают всех и вся, даже тренера, который девять раз был первым в европейском баскетболе и выиграл более 60 трофеев за свою жизнь. Мы выйдем из этого кризиса сильнее, чем были, когда вошли в него, я твердо в этом убежден.
Я хотел бы, чтобы они побеждали, но я не могу их винить, потому что все они хотят побеждать и борются изо всех сил. Я знаю, что этот кризис пройдет, нам нужна одна большая победа, чтобы мы поверили, что способны на большее», – сказал президент «Партизана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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