0

Президент «Партизана»: «Выйдем из этого кризиса сильнее, чем были, когда вошли в него»

Остоя Мияйлович уверен, что «Партизан» выйдет из нынешнего кризиса.

«Я знаю, что результаты не очень хорошие, что касается Евролиги. Нам остается только доверять тренеру и игрокам. Когда дела идут плохо, подозревают всех и вся, даже тренера, который девять раз был первым в европейском баскетболе и выиграл более 60 трофеев за свою жизнь. Мы выйдем из этого кризиса сильнее, чем были, когда вошли в него, я твердо в этом убежден.

Я хотел бы, чтобы они побеждали, но я не могу их винить, потому что все они хотят побеждать и борются изо всех сил. Я знаю, что этот кризис пройдет, нам нужна одна большая победа, чтобы мы поверили, что способны на большее», – сказал президент «Партизана».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
logoАдриатическая лига
Остоя Мияйлович
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Жальгирис» уступил «Фенербахче», 24 очка Шортса помогли «Парижу» победить «Барселону», «Виртус» проиграл «Панатинаикосу» и другие результаты
10вчера, 21:35
65-летний болельщик «Партизана» скончался после сердечного приступа на матче против «Барселоны»
14 ноября, 10:10
Евролига. «Партизан» уступил на своей площадке «Барселоне», «Париж» одержал победу над «Жальгирисом»
1313 ноября, 21:43
Семь игроков «Партизана» и «Црвены Звезды» приглашены в сборную Сербии
13 ноября, 13:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Шак, Данкан, Леброн, Майкл и я». Стефен Карри назвал стартовую пятерку всех времен
15сегодня, 17:32
Йован Буха: «Роб Пелинка сказал, что «Лейкерс» верят в этот состав»
2сегодня, 17:05
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Вандалс»
4сегодня, 16:51
Тома Брэди освистали на матче «Никс», после чего он забросил мяч с автографом на трибуну
4сегодня, 16:44Видео
Деннис Скотт: «Яннис Адетокумбо может поступить как Тим Данкан»
5сегодня, 16:17
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Астану» с разницей «+60»
6сегодня, 15:52
«Оклахома» подписала однолетний контракт с Брэнденом Карлсоном
3сегодня, 15:34
Десмонд Мэйсон был арестован за неуважение к суду
2сегодня, 15:14Фото
Том Тибодо о судействе: «Вижу, что происходит, и мне это не нравится»
1сегодня, 14:54
Скип Бэйлесс: «Джордан наводил страх на всех в лиге. Леброн хочет, чтобы его любили»
25сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Скип Бэйлесс: «Дюрэнт понял, что никогда не победит, если Расс будет главным лицом, принимающим решения»
124 минуты назад
Алекса Аврамович после победы над «Астаной»: «Готов угостить команду пончиками»
48 минут назад
Заир Уильямс едва не зарядил мячом по голове Джошу Харту
57 минут назадВидео
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Манису» и другие матчи
сегодня, 17:08
ACB. «Мурсия» – «Бреоган», «Тенерифе» встретится с «Манресой»
сегодня, 17:07Live
«Оклахома» отчислила Малефая Леонса
сегодня, 16:34
«Юта» получила исключение травмированного игрока на 2,9 млн долларов
сегодня, 16:29
Евролига исправила итоговый счет в матче «Бавария» – «Альба»
1сегодня, 15:50
Болельщики «Никс» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране
4сегодня, 15:27
«Он играет на уровне MVP». Чендлер Парсонс считает, что Энтони Дэвис лучше в обороне, чем Виктор Вембаньяма
1сегодня, 15:00