Джо Маззулла: «Когда Чарльз Ли перешел в «Шарлотт», сказал ему, что на время сезона он мой враг»

Джо Маззулла рассказал об отношениях с бывшим ассистентом Чарльзом Ли.

Специалист летом покинул штаб «Бостона » и возглавил «Шарлотт ».

«Когда он уходил, я сказал Чарльзу, что не буду с ним разговаривать по ходу сезона. Не буду махать рукой во время исполнения национального гимна. Не будет этого. Ты теперь враг.

Поэтому он пришел к нам в раздевалку. Нарушил правила, правила НБА , пришел в тренерскую раздевалку и буквально заставил меня обнять его, что легко могло стать психологическим сигналом, который выбивает из тебя правильный настрой и соревновательный дух», – заявил главный тренер «Селтикс».