Джо Маззулла: «Когда Чарльз Ли перешел в «Шарлотт», сказал ему, что на время сезона он мой враг»
Джо Маззулла рассказал об отношениях с бывшим ассистентом Чарльзом Ли.
Специалист летом покинул штаб «Бостона» и возглавил «Шарлотт».
«Когда он уходил, я сказал Чарльзу, что не буду с ним разговаривать по ходу сезона. Не буду махать рукой во время исполнения национального гимна. Не будет этого. Ты теперь враг.
Поэтому он пришел к нам в раздевалку. Нарушил правила, правила НБА, пришел в тренерскую раздевалку и буквально заставил меня обнять его, что легко могло стать психологическим сигналом, который выбивает из тебя правильный настрой и соревновательный дух», – заявил главный тренер «Селтикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джека Симона
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