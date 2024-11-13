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Джо Маззулла: «Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей»

Джо Маззулла прокомментировал поражение от «Атланты» в матче Кубка НБА (116:117).

«Они играли усерднее и жестче, чем мы. Они сделали 20 подборов в нападении и заставили нас совершить 20 потерь.

Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей в количестве бросков», – сказал главный тренер «Бостона».

Игроки «Селтикс» реализовали 38 из 75 с игры (50,7%), «Хоукс» – 50 из 100 (50,0%).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналистки Ноа Далзелл в соцсети X
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