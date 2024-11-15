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«Худшее из того, что мы делаем». Агент Джимми Батлера считает, что двусторонние контракты вредят НБА

Берни Ли считает, что двусторонние контракты вредят НБА.

Агент звезды «Майами» Джимми Батлера привел график, который показывает, как в НБА последовательно снижается число игроков в возрасте 30 лет и старше.

«Это напрямую связано с двусторонними контрактами, которые, безусловно, являются худшим из того, что мы делаем. Этот вид контракт не должен существовать ни в каком виде. Вместо этого мы добавили третий двусторонний слот для каждой команды», – пишет Ли.

Право на двусторонний контракт имеют игроки со стажем менее четырех лет в НБА.

Стоит отметить, что представляемый Ли 31-летний Ти Джей Уоррен все еще остается свободным агентом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heat Nation
logoНБА
logoТи Джей Уоррен
Берни Ли
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