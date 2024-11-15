Ковингтон, Бэйтс-Диоп и Камински сыграют за сборную США в квалификации Кубка Америки
Американская федерация опубликовала состав на предстоящие отборочные игры Кубка Америки. Команда США встретится с Пуэрто-Рико и Багамскими островами 22 и 25 ноября в Вашингтоне, округ Колумбия.
К команде присоединятся хорошо известные по выступлению в НБА Роберт Ковингтон, Кейта Бэйтс-Диоп и Фрэнк Камински.
Вместе с этим трио за США сыграют представители G-лиги: Генри Элленсон, Дасти Хэннас, Нэйт Хинтон, Джэхмиус Рэмси, Чейссон Рэндл, Джавонте Смарт, Дэвид Стоктон, Пол Уотсон и Малик Уильямс.
Команда США обменялась победами с Кубой в предыдущем квалификационном окне. Американцы проведут еще две выездные встречи против Пуэрто-Рико и Багамских островов в феврале. Три лучшие команды в группе отберутся на турнир, который пройдет в августе в Никарагуа.
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