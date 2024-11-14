3

Шэмс Чарания: «По моим ощущениям, следующий сезон может стать для Леброна Джеймса последним»

Шэмс Чарания считает, что следующий сезон может стать последним для Леброна Джеймса.

«Если Леброн Джеймс и Энтони Дэвис будут здоровы, у этой команды будет шанс побороться за чемпионство. Возможно, у них никогда больше не будет такого шанса. Леброну Джеймсу в следующем месяце исполнится 40 лет.

По моим ощущениям, следующий сезон может стать для него последним в НБА. Возможно, Брайс Джеймс, младший сын Леброна Джеймса, оставит его еще на год или два», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
Шэмс Чарания
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс: «Не собираюсь играть очень долго»
10сегодня, 17:04
Может, мы зря требуем от спортсменов быть умными?
28сегодня, 16:45
«Майкл, Леброн, Карим». Джордж Карл назвал Топ-10 игроков всех времен
7сегодня, 15:38
Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, оформивший 3 трипл-дабла подряд
4сегодня, 14:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кармело Энтони: «Стиви Уандер сказал мне: «Мне нравится смотреть, как ты играешь»
3 минуты назад
Чендлер Парсонс: «Если бы сезон закончился сегодня, Донован Митчелл — MVP, Кенни Эткинсон — тренер года»
340 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС одержал уверенную победу над «Самарой», 26 очков Бэйкона помогли «Зениту» выиграть у МБА-МАИ
1050 минут назад
«В игре Шака было так много разнообразия». Адам Сильвер посмеялся над Шакилом О’Нилом, который назвал современную НБА «скучной»
4сегодня, 18:23
Леброн Джеймс: «Не собираюсь играть очень долго»
10сегодня, 17:04
НБА. «Юта» сыграет на своей площадке с «Далласом»
11сегодня, 16:35
Кендрик Перкинс: «У Энтони Дэвиса было прозвище «Уличная одежда», нам нужно назвать Зайона Уильямсона «Пижамой»
2сегодня, 15:56
У Кентавиуса Колдуэлл-Поупа худший процент из-за дуги среди игроков с 50+ попытками
20сегодня, 15:16
Впервые в истории НБА более 40% бросков с игры в регулярном чемпионате – трехочковые
20сегодня, 15:07Фото
Джа Морэнт показал пальцами пистолет в сторону Энтони Дэвиса
18сегодня, 14:56Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кайри Ирвинг может пропустить матч против «Юты» из-за травмы плеча
15 минут назад
Миленко Богичевич о 9 потерях и 0 из 8 с игры у Калеба Агады: «Мы коллектив, который не зависит от игры одного баскетболиста»
34 минуты назад
Евгений Пашутин о поражении от «Автодора»: «Керем Кантер и Джамал Джонс стали икс-фактором»
2сегодня, 17:52
Запасные «Голден Стэйт» набирают в среднем 58 очков за матч. Рекорд НБА – 53,2 очка
5сегодня, 17:42
Эксперт Кирк Голдсберри: «Дайсон Дэниэлс по праву претендует на награду лучшему защитнику года»
1сегодня, 17:35
«Виртус» расторг контракт с Девонте Кейкоком
сегодня, 17:14
Наталия Фураева: «Обсуждали с Кайлом Хайнсом возможность работы в ЦСКА»
1сегодня, 16:41
Филип Петрушев – MVP 9-го раунда Евролиги
сегодня, 16:17
Стэнли Джонсон может покинуть «Анадолу Эфес»
сегодня, 16:07
«Майкл, Леброн, Карим». Джордж Карл назвал Топ-10 игроков всех времен
7сегодня, 15:38