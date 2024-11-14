Шэмс Чарания: «По моим ощущениям, следующий сезон может стать для Леброна Джеймса последним»
Шэмс Чарания считает, что следующий сезон может стать последним для Леброна Джеймса.
«Если Леброн Джеймс и Энтони Дэвис будут здоровы, у этой команды будет шанс побороться за чемпионство. Возможно, у них никогда больше не будет такого шанса. Леброну Джеймсу в следующем месяце исполнится 40 лет.
По моим ощущениям, следующий сезон может стать для него последним в НБА. Возможно, Брайс Джеймс, младший сын Леброна Джеймса, оставит его еще на год или два», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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