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Деннис Шредер о слухах про обмен: «Мне все равно. Я профессионал и буду делать свою работу»

Деннис Шредер заявил, что сосредоточен на делах «Нетс».

Защитник «Бруклина» нередко упоминается в слухах про возможный обмен.

«Я в лиге 12 лет, и в течение всех этих 12 лет люди упоминали меня как кандидата на обмен. Слухи никуда не денутся. Мне все равно.

«Нетс» переводят мне деньги на карту, так что мои мысли только о команде. Я профессионал и буду делать свою работу», – сказал Шредер.

Немец имеет истекающий контракт на 13 миллионов долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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