Брайан Уиндхорст: «Бакс» не обсуждают варианты обмена Дэмиана Лилларда»
«Милуоки» не рассматривает возможность обмена Дэмиана Лилларда.
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, стартовавшие с результатом 2-8 «Бакс» хотят усилить состав, но не намерены расставаться со звездным разыгрывающим.
«Я общался с людьми в лиге по поводу «Бакс». Мне рассказывали: «Знаешь, «Бакс» звонили нам по поводу обмена». Я поинтересовался: «О ком шла речь?»
Ответ: «Не о Яннисе и не о Дэйме».
Если бы они придерживались другой точки зрения, то интерес к Дэйму в лиге, конечно, был бы», – рассказал Уиндхорст.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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