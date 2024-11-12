Брайан Уиндхорст: «Бакс» не обсуждают варианты обмена Дэмиана Лилларда»

«Милуоки» не рассматривает возможность обмена Дэмиана Лилларда.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, стартовавшие с результатом 2-8 «Бакс» хотят усилить состав, но не намерены расставаться со звездным разыгрывающим.

«Я общался с людьми в лиге по поводу «Бакс». Мне рассказывали: «Знаешь, «Бакс» звонили нам по поводу обмена». Я поинтересовался: «О ком шла речь?»

Ответ: «Не о Яннисе и не о Дэйме».

Если бы они придерживались другой точки зрения, то интерес к Дэйму в лиге, конечно, был бы», – рассказал Уиндхорст.