«Сейчас они лучше нас». Для казанцев ЦСКА – это что-то личное, но одной злости УНИКСа недостаточно

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Чтобы понять, насколько хороши в защите могут быть УНИКС и ЦСКА, достаточно посмотреть развязку матча в Казани. Обе команды набрали по 3 очка за 4 минуты в концовке, безуспешно стараясь справиться с чужой обороной, напоминавшей вязкий бетон.

Да, сейчас все еще начало сезона, но субботний матч лидеров Единой лиги выглядел если не повторением Финала, то как минимум противостоянием уровня плей-офф: если не побеждаешь, то завершаешь чемпионат.

ЦСКА оказался лучше в битве двух топ-защит чемпионата

Искры в казанском Баскет-Холле начали лететь с первых минут – в пылу борьбы Алекса Аврамович получил удар в паху и был экстренно отправлен на скамейку. Ситуация для ЦСКА усугублялась еще и тем, что правила в этом игровом моменте нарушил как раз сербский лидер команды – это был его второй фол за 2 с небольшим минуты.

Впрочем, оставшись без MVP октября, ЦСКА не притормозил, а, напротив, выиграл первую четверть, во многом за счет того, что спровоцировал УНИКС аж на 4 потери за 10 минут – непозволительная вещь для матча такого уровня. А рывок 12-2 на старте второй четверти ненадолго заставил замолчать переполненный Баскет-Холл.

УНИКС, впрочем, сумел перестроиться и прикрыть свою «краску», при этом качественно меняясь на дуге. К чему это привело? Армейцы даже не пытались атаковать со средней дистанции и из-под кольца, выискивая возможности на периметре. Однажды они даже не успели совершить бросок за 24 секунды, а казанцы подтянулись до «-8» к большому перерыву.

Тут стоит отметить, что даже при этом небольшом казанском камбэке все равно чувствовалось превосходство ЦСКА. И когда УНИКС в третьей четверти почти сравнял счет, веры в победу хозяев было не так много. Как только соперник подбирался вплотную, армейцы совершали очередной рывок. В итоге даже настоящим клатчем концовку назвать сложно – УНИКС всегда был где-то рядом, но своими шансами не воспользовался. Не спас даже героизм Тони Тейлора в концовке (6 очков подряд), в которого на несколько минут вселился дух Ненада Димитриевича – героя Баскет-Холла, по которому до сих пор горюет вся Казань.

В итоге уже в начале ноября УНИКС имеет в пассиве 4 поражения (9-4 – повторение худшего старта при Перасовиче), а ЦСКА укрепляется на первой строчке в таблице с 11-1.

Не Аврамовичем единым

Тренерский штаб ЦСКА поставил Алексу в старт на этот матч, но вряд ли этим решением заслужил овации: защитник получил 2 ранних фола и весьма неприятный удар в область ниже пояса, после чего оказался далеко не так эффективен, как ожидалось. 10 очков, 3 подбора и 2 передачи всего за 15 минут – Аврамович точно может лучше.

К несчастью для УНИКСа, на одном сербе игра ЦСКА не закончилась. Кто по итогу принес армейцам победу? По классике прошлого сезона – дуэт Тримбл-Уэйр. Первый ушел с паркета с 20 очками, 7 подборами и 3 передачами, второй – с 19 очками, 4 подборами и 2 ассистами.

Глубина состава и независимость от одного игрока – тот важный пунктик в системе, которая может привести Андреаса Пистиолиса и его ЦСКА ко второму подряд титулу.

ЦСКА – особый раздражитель в Казани

Матчи УНИКСа и ЦСКА уже традиционно полны контактных дуэлей, но в субботу эта борьба, кажется, немного вышла из-под контроля. Оба тренера на пресс-конференции рассказали про большое количество физической борьбы, и это в самом деле так: матч вместил в себя не только деликатную проблему Аврамовича на старте, но и стычку Маркоса Найта с заехавшим ему по голове Антоном Астапковичем, а также как всегда непередаваемыми эмоциями Велимира Перасовича, которому в такие моменты просто не хочется попадаться под руку.

«Сейчас они лучше нас, это надо признать. Мы должны это исправить» – после матча главный тренер УНИКСа зафиксировал промежуточный результат.

Казанский Баскет-Холл, в который пришло более 5 тысяч болельщиков, тоже не подвел. Шумела арена так, что казалось, будто это уже матч плей-офф (а то и Финал). Что удивительно: так, как болеют на играх с армейцами, не болеют ни против одного соперника.

И это в очередной раз подтверждает: для казанцев ЦСКА – что-то большее, чем просто противник. Кажется, за долгие годы противостояния это уже что-то личное.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) – ЦСКА (Москва) – 73:80 (17:20, 19:24, 21:16, 16:20)

УНИКС : Рейнольдс (18 очков+7 подборов), Акун-Перселл (11+5 подборов), Тэйлор (11), Лабери (5+5 подборов), Беленицкий (3 подбора) – старт ; Найт (14+9 подборов+5 передач), Кулагин (10), Лопатин (2+4 подбора), Бако (2)

ЦСКА : Тримбл (20+7 подборов+3 передачи), Аврамович (10+4 перехвата+3 подбора), Жан-Шарль (8+4 подора), Мбай (4+3 подбора), Курбанов (2) – старт ; Уэйр (19+4 подбора), Астапкович (7+3 передачи), Антонов (6), Джекири (4+3 подбора), Карпенко (0)

Фото: flickr.com/vtbleague