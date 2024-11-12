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«Кливленд» – 8-я команда в истории НБА, которой удалось стартовать с 12-0

«Кливленд» продлил победную серию.

«Кавальерс» в понедельник справились с «Буллс» в Чикаго – 119:113 и 12-0 на старте нового сезона.

«Кливленд» – восьмая команда в истории НБА, которой удалось стартовать с 12-0 и лучше.

Это лучший старт в истории клуба и лучший старт в НБА после «Голден Стэйт» образца сезона-15/16 (24 победы подряд).

Клуб из Огайо попытается продлить победную серию до 13 матчей в среду, когда встретится с «Филадельфией».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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