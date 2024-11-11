Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, который оформлял трипл-даблы в двух матчах подряд
Леброн Джеймс установил новый рекорд.
«Лейкерс» в воскресенье одержали шестую победу в сезоне, справившись с «Торонто» – 123:103. Форвард «озерников» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл – 19 очков (6 из 14 с игры), 10 подборов и 16 передач за 35 минут.
Джеймс, которому в декабре исполнится 40 лет, стал самым возрастным игроком в истории НБА, который оформлял трипл-даблы в двух матчах подряд.
В предыдущей встрече с «Сиксерс» Джеймс набрал 21 очко, 12 подборов и 13 передач.
В сумме это уже третий трипл-дабл для форварда в новом сезоне. 16 передач – лучший результат для Леброна в текущей регулярке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: StatMamba
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