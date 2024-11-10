Грег Оден о Заке Иди: «Когда у тебя рост 220 сантиметров, никто ничего не может с этим поделать»
Грег Оден уверен, что Зака Иди ждет большое будущее в НБА.
«Я скажу так. Зак Иди в Летней лиге удивил меня.
Он меня очень удивил. Я не был уверен, как его игра преобразуется в НБА, но когда у тебя рост 220 сантиметров, никто ничего не может с этим поделать.
Я с нетерпением жду, когда в команду вернется Джа. Большой Иди — крутой парень», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джонни Мэнзела в соцсети X
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