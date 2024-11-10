Грег Оден о Заке Иди: «Когда у тебя рост 220 сантиметров, никто ничего не может с этим поделать»

Грег Оден уверен, что Зака Иди ждет большое будущее в НБА.

«Я скажу так. Зак Иди в Летней лиге удивил меня.

Он меня очень удивил. Я не был уверен, как его игра преобразуется в НБА, но когда у тебя рост 220 сантиметров, никто ничего не может с этим поделать.

Я с нетерпением жду, когда в команду вернется Джа. Большой Иди — крутой парень», – сказал бывший игрок НБА .