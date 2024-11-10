Стефон Марбери: «Никс» могут выиграть чемпионат с этим составом»
Стефон Марбери считает, что «Никс» способны выиграть чемпионат в этом сезоне.
«Я думаю, что мы можем выиграть чемпионат с этим составом, но добавление новых игроков всегда помогает.
Мы только что поменяли некоторых ребят, которые были в прошлом сезоне, так что мы пытаемся совершенствоваться, пытаемся стать лучше.
Будем рады всем игрокам из Топ-75, если они смогут вписаться в систему», – сказал бывший игрок «Нью-Йорка».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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