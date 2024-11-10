2

Стефон Марбери: «Никс» могут выиграть чемпионат с этим составом»

Стефон Марбери считает, что «Никс» способны выиграть чемпионат в этом сезоне.

«Я думаю, что мы можем выиграть чемпионат с этим составом, но добавление новых игроков всегда помогает.

Мы только что поменяли некоторых ребят, которые были в прошлом сезоне, так что мы пытаемся совершенствоваться, пытаемся стать лучше.

Будем рады всем игрокам из Топ-75, если они смогут вписаться в систему», – сказал бывший игрок «Нью-Йорка».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
logoНью-Йорк
Стефон Марбери
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
27сегодня, 16:44
Карл-Энтони Таунс: «Я большой поклонник Кармело Энтони»
сегодня, 16:15
Док Риверс: «Не хотели, чтобы Яннис опекал Таунса в начале матча, и это было ошибкой»
14вчера, 17:32
«Они отдали за него до хрена». Билл Симмонс недоумевает, как мало «Никс» используют Микэла Бриджеса
7вчера, 16:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Норман Пауэлл: «В глубине души всегда знал, что способен на это»
14 минут назад
Джей Джей Редик: «Я не из тех, кто будет слишком остро реагировать и выставлять 19 разных стартовых пятерок в 25 матчах»
125 минут назад
Домантас Сабонис, Киган Мюррэй и Малик Монк – лучшее трио по «нет-рейтингу»
3сегодня, 18:14
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл в гостях «Астану» и прервал серию поражений, «Зенит» взял верх над «Автодором» и другие результаты
22сегодня, 16:45
НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
27сегодня, 16:44
«Не думаю, что все было сделано правильно». Дуэйну Уэйду не нравится, как Леброн Джеймс покинул «Майами»
8сегодня, 16:35
Карл-Энтони Таунс: «Я большой поклонник Кармело Энтони»
сегодня, 16:15
Представлен график, демонстрирующий рост дистанции, которую преодолевает команда НБА в среднем за 82 матча
13сегодня, 16:06Фото
«Он действовал мне на нервы каждый день». Бэрон Дэвис назвал худшего тренера в своей карьере
1сегодня, 15:18
ACB. «Реал» выиграл у «Гран-Канарии», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 14:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Дражен Анзулович: «Ожидаю от наших иностранных игроков более качественную игру»
9 минут назад
Эргин Атаман госпитализирован после победы «Панатинаикоса» над «Перистери»
сегодня, 18:23
Миленко Богичевич после поражения от «Зенита»: «Доволен тем, что сражались до конца»
сегодня, 18:02
Грег Оден о Заке Иди: «Когда у тебя рост 220 сантиметров, никто ничего не может с этим поделать»
сегодня, 17:51
Хавьер Паскуаль после победы над «Автодором»: «В нападении действовали неплохо, но о защите этого нельзя сказать»
сегодня, 17:33
Серхио Юль получил надрыв мышцы бедра
сегодня, 17:28
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» разгромил «Перистери», «Олимпиакос» встретится с «Промитеасом»
сегодня, 17:20Live
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях победила «Мегу», «Партизан» встретится с «Дубаем» и другие матчи
сегодня, 16:55Live
Илона Корстин: «Будем ждать Егора Демина в Единой лиге ВТБ»
6сегодня, 16:52
Андрей Ведищев: «После трех поражений нам было очень важно победить»
сегодня, 16:40